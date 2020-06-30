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Максим Егоров: Очень люблю Уфу, здесь все решения принимаются в согласовании с жителями

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Максим Егоров: Очень люблю Уфу, здесь все решения принимаются в согласовании с жителями Фото: Олег Яровиков

В Уфе продолжается Первый Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». В Конгресс-холле «Торатау» проходит пленарное заседание «Государственное управление для людей», которое началось с презентации геопарка «Торатау».

«Это уникальный проект, который обладает огромным потенциалом. На каждой территории есть есть объекты, которые представляют связь времен», — пояснил глава республики Радий Хабиров. Он сообщил собравшимся, что в Башкирии 2020 год объявлен Годом эстетики и благоустройства населенных пунктов и отметил связанные с этим задачи.

«Три четверти населения Российской Федерации составляют городские жители. У нас в стране 1118 городов, с каждым годом их становится всё больше. Также идет процесс укрупнения городских поселений, — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. — Сегодня на цифровой выставке нам показали, каким будет развитие города Уфы. Власти города и республики понимают, как будет развиваться город. Я очень люблю приезжать в Уфу, здесь все решения принимаются в согласовании с жителями. Это наша главная задача — надо слышать мнение граждан и к ним прислушиваться, все решения принимать в согласовании с ними».

В пленарном заседании также принимает участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, модерирует заседание директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

В онлайн-режиме к мероприятию подключился заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран (Италия) и мэр г. Измир (Турция) Тунч Сойер, которые поделились опытом восстановления экономики в период после пандемии.

ИА «Башинформ»
Теги: форум урбанистики
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