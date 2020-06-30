В Туймазах захоронили останки солдата из Башкирии, погибшего под Москвой 78 лет назад

Фото: военно-патриотический клуб «Юность России»



Фото: военно-патриотический клуб «Юность России»

В городе Туймазы захоронили останки красноармейца-соотечественника, погибшего в годы Великой Отечественной войны в битве за Москву.

Останки уроженца Туймазинского района Авхадеева Аксана Авхадеевича были найдены в декабре прошлого года на поле в деревне Знаменка Можайского городского округа членами поискового отряда «Укрепрайон №36». Сержанта 170-й стрелковой дивизии опознали по записи на вкладыше «смертного медальона».

Спустя более 78 лет после гибели героя предали земле на своей Родине. В мероприятии приняли участие родственники бойца, представители администрации района, поисковых клубов из Туймазов и Октябрьского. Найденные личные вещи солдата передали его племяннице.