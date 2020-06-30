Фото: ИА «Башинформ» В Уфе назвали самые популярные предметы ЕГЭ среди выпускников 2020 года Фото: ИА «Башинформ»

Дезинфекторы, видеокамеры, термометрия, врачи, полицейские и кинологи. В такой обстановке выпускники Уфы будут сдавать ЕГЭ в 2020 году. По словам начальника городского управления образования Елены Хаффазовой, в этом году школу окончили 5 205 одиннадцатиклассников. Для них в столице Башкирии подготовили 25 баз для сдачи госэкзаменов.

Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика (3 395 выпускников), обществознание (1 993) и физика (1 456).

«Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели в пунктах будут в средствах индивидуальной защиты. На входе в экзаменационные пункты будет проводиться обязательная бесконтактная термометрия всех участников и организаторов. Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в пункты допускаться не будут», — сказала Елена Хаффазова.

За безопасностью будут следить уфимские полицейские, а для оперативной медпомощи будут дежурить медсестры и врачи. Территории школ будут обследовать кинологи со специально обученными собаками.