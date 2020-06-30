Фото: Олег Яровиков Московский центр урбанистики займется развитием общественных территорий Уфы Фото: Олег Яровиков

В рамках Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» заключено важное для республики соглашение. Документ, подписанный Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым и Председателем Совета директоров ООО «Московский центр урбанистики» Сергеем Капковым, определяет ежегодное совместное проведение форума «Территория будущего». Соглашение закрепляет развитие партнерских отношений в сфере благоустройства территорий и выражает заинтересованность сторон в проведении форума на территории башкирской столицы.

Также Московский центр урбанистики намерен разрабатывать концепции развития общественных территорий города Уфы. Такое соглашение между московской компанией и республиканским правительством подписали заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр ЖКХ Борис Беляев и Председатель Совета директоров ООО «Московский центр урбанистики» Сергей Капков. Стороны обязуются проработать и реализовать комплекс мероприятий, призванных системно повысить качество и комфорт городской среды столицы Башкирии.