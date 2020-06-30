Фото: ЦИК РБ Гражданам с инвалидностью в Башкирии созданы все условия для голосования - ЦИК РБ Фото: ЦИК РБ

В Башкортостане проведена работа по адаптации условий для голосования избирателей, имеющих инвалидность, повышению уровня доступности помещений для голосования данной категории граждан. По информации Центризбиркома, в республике определены семь специализированных участков для голосования в местах компактного проживания инвалидов по зрению. Участки расположены в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Белорецке.

Накануне на одном из таких адаптированных участков — УИК №208, расположенном в здании Башкирского медицинского колледжа, проголосовал первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Флюр Нурлыгаянов. Уроженец Уфы Флюр Нурлыгаянов более двадцати лет живет и работает в Москве. Но отдать свой голос по поправкам в Конституцию страны решил в родном городе. Не в первый раз Флюр Нурлыгаянов приезжает голосовать именно сюда. Здесь созданы условия для голосования слепых и слабовидящих граждан, а также инвалидов-колясочников, глухих и слабослышащих. В распоряжении участковой комиссии имеется специальное оборудование для помощи глухим и слабослышащим людям. В составе комиссии есть сурдопереводчик.

По роду своей деятельности Флюр Нурлыгаянов непосредственно занимается вопросами инвалидов. Он является первым заместителем председателя Всероссийского общества инвалидов, членом рабочей группы ЦИК России по взаимодействию с общероссийскими общественными организациями инвалидов. В ходе пребывания в стенах колледжа Флюр Фаткулгаянович пообщался с работниками аппарата Центризбиркома республики, членами участковой комиссии и журналистами. Директор медколледжа Ильдар Гилязов рассказал гостю об опыте работы, накопленном в учреждении по обучению инвалидов по зрению.

По данным республиканского отделения Пенсионного фонда, в Башкортостане зарегистрировано более 250 тысяч граждан, являющихся инвалидами. В их числе более 8 тысяч инвалидов по зрению, свыше 12 тысяч инвалидов по слуху и порядка 17 тысяч инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата.