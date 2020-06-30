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Правительство Башкирии подписало соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Правительство Башкирии подписало соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ Фото: Олег Яровиков

В рамках Международного форума урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством РБ и автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Согласно документу, подписанному Главой Башкирии Радием Хабировым и руководителем Аналитического центра Константином Калининым, на территории республики будет проводиться мониторинг реализации государственных программ РФ и РБ, региональных составляющих национальных проектов, федеральных и республиканских проектов. Также силами Аналитического центра при Правительстве РФ будут проводиться анализ и прогнозирование динамики основных показателей социально-экономического развития республики, включая инвестиционную и внешнеэкономическую деятельности, а также межрегиональное сотрудничество. Федеральные коллеги будут оказывать информационно-аналитическую и консультационную поддержку при подготовке документов стратегического планирования и программных документов Республики Башкортостан.

ИА «Башинформ»
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