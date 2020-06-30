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Радий Хабиров приветствовал участников I Международного форума урбанистики

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров приветствовал участников I Международного форума урбанистики Фото: Олег Яровиков

В Уфе открылся Первый Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». В Башкортостан с рабочим визитом прибыл министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Руководитель федерального министерства и глава региона осмотрели площадку для строительства межвузовского студенческого кампуса в Дёмском районе Уфы. Как отметил Радий Хабиров, современный многофункциональный комплекс будет рассчитан на 5 тысяч человек.

До обеда на форуме проходят тематические сессии с участием спикеров из разных регионов и стран. На сессии «Научно-образовательный центр как драйвер городского развития» участников форума приветствовал глава Башкирии.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что отозвались на наш призыв встретиться в гостеприимной Уфе и обсудить то, как в последующие годы мы будем формировать окружающую нас среду, создавать удобные комфортные условия для наших граждан», — сказал Радий Хабиров и призвал к соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм.

Глава республики отметил, что данная тематическая секция — одна из самых интересных.

«Если взять три национальных проекта — «Образование», «Наука» и «Комфортная среда», то, что может генерироваться вокруг университетов, точек науки — это очень интересно. Университеты вообще являются драйверами развития городов. Содержание университетской науки, их архитектура определяют гармоничное развитие городов».

Модератором секции выступил руководитель администрации главы республики Александр Сидякин, он презентовал собравшимся проекты Башкортостана.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о функциях научно-образовательных центров. В течение дня министр ознакомится с работой образовательных учреждений региона.

ИА «Башинформ»
Теги: форум, урбанистика
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