Эксперт форума урбанистики: Дёма - даже больше город, чем район Уфы

В Уфе проходит Первый Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». На сессии «Уфа — город уникальных районов» выступают спикеры из разных регионов и стран.

Эксперт в области развития городской среды, руководитель экспертной группы Всероссийского конкурса лучших практик развития городской среды «Исторические поселения и малые города» Артём Гебелев рассказал о достоинствах, проблемах и перспективах Дёмского района г. Уфы.

«В этом районе я впервые увидел, насколько вовлеченное, активное и небезразличное городское сообщество. Директор Дёмского парка, который находился в ужасном состоянии в силу возраста, из ничего делает конфетку, работает с местным бизнесом, кафе, ресторанами, открыли детский центр, зарабатывают на аттракционах, обновляют их, — рассказал эксперт. — В Дёме очень много историй про то, что парк является частью общественной жизни и присвоенным общественным пространством».

Артём Гебелев отметил, что Дёма — это даже больше город, чем район, уютный, экологичный, спальный. При этом важным вопросом становится привлечение молодежи.

«Вопрос «Дёма — район для престарелых?». Или все-таки район, который кипит, бурлит, который ориентирован, чтобы молодые, талантливые ребята оставались и связывали с ним свое будущее?» — рассуждает эскперт.

Он подчеркнул, что для этого необходимо иметь, помимо полного объема сервисов и качественной жизни, возможности для самореализация будущего поколения. Тогда шансы, что молодые люди останутся, а не уедут, будут намного больше.

Говоря об Уфе и Башкирии в целом, спикер отметил, что регион становится одним из тех (по его ощущениям их в стране не более 10-15), в которых работа по благоустройству происходит комплексно и системно.