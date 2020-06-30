В Башкирии на следующей неделе ожидается 30-градусная жара
В Башкирии на следующей неделе ожидается 30-градусная жара Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии синоптики прогнозируют наступление жаркой погоды. Температура поднимется до +31 градуса.
Согласно прогнозам, 1 июля воздух прогреется до +23 градусов. В последующие дни ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.
В предстоящее воскресенье 5 июля столбики термометров поднимутся до 28 градусной отметки. Местами пройдут кратковременные дожди.
На следующей неделе характер погоды сохранится. Ожидается жаркая сухая погода с температурой воздуха 27-31 градусов.