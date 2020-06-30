В Башкирии 1 июля вступят в силу новые правила продажи алкоголя

С 1 июля на территории Башкортостана будет действовать новый порядок розничной продажи алкоголя. Изменения в закон о реализации этой продукции депутаты одобрили на июньском пленарном заседании.

«Закон, регулирующий розничную продажу алкоголя, становится более гибким, – заявил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – До сих пор ежедневная продажа алкоголя у нас прекращалась в 22.00 часа и возобновлялась в 10.00 утра. С 1 июля будет действовать только ограничение, установленное на федеральном уровне: с 23.00 до 08.00 часов. Однако при необходимости Госкомитет РБ по торговле и защите прав потребителей сможет корректировать режим и устанавливать локальные ограничения. Данный закон наделил ведомство соответствующими полномочиями. На предприятия общественного питания запреты, как и прежде, не распространяются».

По словам Константина Толкачева, парламент будет по-прежнему участвовать в регулировании сферы розничной продажи алкогольной продукции.