В Уфе на треть увеличилось число больных «мышиной лихорадкой»

В Уфе значительно возросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), констатировала во вторник на оперативном совещании в мэрии представитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.

Всего за январь-май этого года в башкирской столице зарегистрировано 37 случаев ГЛПС. На каждые 100 тысяч населения Уфы приходится 3,26 больных геморрагической лихорадкой. Это на 32 процента больше, чем год назад.

«На 24-й неделе (с 8 июня — ред.) зарегистрировано 10 случаев ГЛПС, на 25 неделе текущего года (с 15 июня. ред) — девять случаев ГЛПС», — добавила представитель Роспотребнадзора.

Еще одно характерное заболевание для Уфы и республики в целом — клещевой энцефалит.

«По состоянию на сегодняшний день, в медицинские организации республики с нарастающим итогом обратились более 7 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Из них около 2,8 тысячи пострадавших — дети. Зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом», — резюмировала Зульфия Камаева.