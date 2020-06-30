Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.95 ↑

EUR 78.68 ↓

30 июня Вторник

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
29.06.20: всего с COVID-19 - 5315 (за сутки 48), выздоровели - 2870, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9 989, за сутки - 75
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на треть увеличилось число больных «мышиной лихорадкой»

ОБЩЕСТВО

В Уфе значительно возросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), констатировала во вторник на оперативном совещании в мэрии представитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Зульфия Камаева.

Всего за январь-май этого года в башкирской столице зарегистрировано 37 случаев ГЛПС. На каждые 100 тысяч населения Уфы приходится 3,26 больных геморрагической лихорадкой. Это на 32 процента больше, чем год назад.

«На 24-й неделе (с 8 июня — ред.) зарегистрировано 10 случаев ГЛПС, на 25 неделе текущего года (с 15 июня. ред) — девять случаев ГЛПС», — добавила представитель Роспотребнадзора.
Еще одно характерное заболевание для Уфы и республики в целом — клещевой энцефалит.

«По состоянию на сегодняшний день, в медицинские организации республики с нарастающим итогом обратились более 7 тысяч человек, пострадавших от укусов клещей. Из них около 2,8 тысячи пострадавших — дети. Зарегистрировано по одному случаю заболевания клещевым вирусным энцефалитом и инфекционным клещевым боррелиозом», — резюмировала Зульфия Камаева.

Галина Бахшиева
Теги: геморрагическая лихорадка, клещевой энцефалит
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии из-за коронавируса перенесли открытие пришкольных лагерей
Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение перенести даты открытия пришкольных лагерей. Ранее правительство республики планировало отправить детей на от
Глава Башкирии сказал, где в обязательном порядке нужно носить маски
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 29 июня озвучил ряд решений, касающихся ситуации с коронавирусом, в том числе по
Зарезал жену и скрылся, забрав малыша: жителю Уфы предъявлено обвинение в убийстве
Следователи Орджоникидзевского района Уфы занимаются расследованием уголовного дела, возбужденного по статье «убийство». В пресс-службе Следкома Башкирии
Ударил битой по голове: уфимец подозревается в смертельном избиении 37-летнего мужчины
Следователи Калининского района Уфы занимаются расследованием уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неос
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть