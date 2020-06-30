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Дети пойдут в школу 1 сентября в обычном режиме - министр просвещения России

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Дети пойдут в школу 1 сентября в обычном режиме - министр просвещения России Фото: Олег Яровиков

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу в обычном режиме. Однако, по словам руководителя ведомства, для этого есть одно условие.

«С учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет», — сказал Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее сообщалось, что в Башкирии на 29 июня зарегистрировано 5315 случаев заражения COVID-19. Глава республики Радий Хабиров на последнем оперативном совещании в правительстве региона заявил о переносе открытия пришкольных лагерей, которые планировали принять детей 1 июля.

ИА «Башинформ»
Теги: образование, 1 сентября, школа, Минпросвещения
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