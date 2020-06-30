Фото: Валерий Шахов 1 июля почтовые отделения в Башкирии работать не будут Фото: Валерий Шахов

1 июля — в День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России — для всех почтовых отделений республики станет выходным.

Сегодня отделения связи в регионе работают по обычному графику, сообщили в пресс-службе УФПС по Башкирии.

Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России или на сайте компании.