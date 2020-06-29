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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

При СПЧ Башкирии создана Рабочая группа по мониторингу общероссийского голосования

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов | Видео: Мирон Доровских

Фото: Валерий Шахов

Сегодня на брифинге в «Башинформе» члены Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества рассказали о создании Рабочей группы для мониторинга проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Как отметил председатель СПЧ Владимир Барабаш, основной задачей Рабочей группы является обеспечение соблюдения прав граждан, «чтобы их голоса были правильно посчитаны и учтены и ни один голос не ушел в никуда».

﻿«У нас нет функции наблюдения или контроля, как это предусмотрено, допустим, у прокуратуры. Мы являемся независимыми сторонними, можно сказать, наблюдателями, в целях мониторинга тех негативных проявлений, которые могут быть выявлены на избирательных участках республики. Наша цель — мониторинг, но никак не наблюдение и не контроль, — сказала ответственный секретарь совета Зульфия Гайсина. — Перед нами стоят две задачи: мониторить соблюдение прав граждан, которые хотят выразить свое волеизъявление за или против поправок в Конституцию, а также соблюдение требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на избирательных участках».

В состав Рабочей группы вошли как члены СПЧ, так и добровольцы. В настоящее время сформированы две выездные рабочие подгруппы в составе большой рабочей группы для мониторинга. Предполагается, что 1 июля они будут выезжать по избирательным участкам и предпринимать меры для устранения каких-либо конфликтных ситуаций.

Напомним, что при Общественной палате Башкирии начал работу колл-центр по рассмотрению обращений граждан, связанных с общероссийским голосованием. На вечер 28 июня в колл-центр поступило 65 обращений. К примеру, сегодня обратились уфимцы с жалобой, что не могут попасть на избирательный участок, который находится на территории школы. В это время там проходил ЕГЭ и возникла проблема с пропускным режимом. Конфликт вовремя устранили, люди смогли проголосовать, рассказали члены СПЧ.

﻿«После проведения голосования и предоставления итогов голосования, Рабочая группа СПЧ подготовит большой обзор тех нарушений, которые будут выявлены в ходе голосования. Обзор, думаю, будет основанием, чтобы в следующих выборах максимально устранить эти недостатки и недочеты, чтобы нарушения прав граждан минимизировались, а в лучшем случае, чтобы они были устранены в полном объеме», — добавила Зульфия Гайсина.
﻿«Ситуация, в которой проходит нынешнее голосование, достаточно серьезно накалена. Если бы это происходило в иной ситуации, напряженность снималась бы быстрее. То есть, если раньше можно было бы ограничиться общественным наблюдением со стороны только Общественной палаты, то сейчас, мне кажется, степень вмешательства общественников необходима, потому что не все вопросы в состоянии отрегулировать достаточно оперативно, — сказал политолог, кандидат исторических наук Евгений Соболев. — Второй момент, на который хотел бы обратить внимание, связан с тем, что будет происходить после 1 июля. Есть те, кто категорически не согласен с поправками, и они наверняка будут искать любые нарушения, к ним апеллировать и всячески отмечать их, и на этом основании говорить о легитимности или нелигитимности процедуры. В данном случае, задача Рабочей группы заключается в том, чтобы максимально оперативно снять все эти вопросы для того, чтобы уже после 1 июля эти вопросы не возникали».

ИА «Башинформ»
Теги: Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию
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