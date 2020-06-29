Депутат Госдумы России Алексей Изотов: Стране не нужны потрясения

В понедельник, 29 июня, депутат Государственной Думы России Алексей Изотов выразил свою гражданскую позицию, проголосовав за поправки в Конституцию России.

«Почему это важно? Во-первых, там прописаны такие социальные вещи, как индексация пенсии, МРОТ и т. д. Если все это будет прописано в Конституции РФ, это будет дополнительная гарантия для наших граждан», — объяснил депутат.

Алексей Изотов также считает, что сейчас стране не нужны потрясения.

«В мире происходит много негативных событий. Взять хотя бы коронавирус — это серьезнейший удар по экономике. Сколько это будет продолжаться, никто не знает. Поэтому нам сейчас в стране потрясений точно никаких не нужно. Я лично за то, чтобы в стране была стабильность», — прокомментировал он корреспонденту ИА «Башинформ» свое решение проголосовать за поправки в основной закон страны.

Общероссийское голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня — с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.