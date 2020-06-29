Фото: Ксения Калинина Розыск годовалого ребенка: отец втайне от матери вывез сына из Пензы в Уфу Фото: Ксения Калинина

В Уфе ищут годовалого мальчика. Его отец втайне от матери вывез из Пензы в Уфу. С заявлением к детскому омбудсмену Пензенской области Елене Столяровой обратилась мама мальчика. Родители находятся в бракоразводном процессе. Суд дал паре три месяца на примирение 23 июня, а на следующий день мужчина под предлогом прогулки с сыном увез его в Башкирию.

«Елена Столярова направила письмо своей коллеге Уполномоченному по правам ребенка в Республике Башкортостан с просьбой организовать посещение ребенка по месту проживания отца специалистами по опеке и убедить его добровольно вернуть малолетнего ребенка матери до решения суда по определению его места проживания и порядка общения с отдельно проживающим родителем», — говорится в сообщении.

Мама годовалого похищенного мальчика также написала заявление в полицию о пропаже сына.