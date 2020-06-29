Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ намерены 85% жителей Башкирии — опрос
Проголосовать по поправкам в Конституцию России намерены почти 85 процентов жителей Башкирии. Эти результаты социологического исследования сообщил «Башинформу» руководитель Центра изучения общественного мнения «Социс-Эксперт», доктор политических наук, профессор Рустем Латыпов.
«В течение последней недели Центр изучения общественного мнения «Социс-Эксперт» проводил общереспубликанское социологическое исследование по всем социально-экономическим зонам Республики Башкортостан с целью получения прогноза явки и результатов голосования по изменениям в Конституцию Российской Федерации. По результатам нашего мониторинга на основе выборки в 1000 респондентов, во всенародном голосовании намерены принять участие 84,5 процента опрошенных. Поддержать поправки в Конституцию РФ выразили намерение 79,6 процента опрошенных», — озвучил цифры собеседник «Башинформа».