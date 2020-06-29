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В Уфе благодаря резонансу в СМИ нашлась хозяйка змеи-потеряшки

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе благодаря резонансу в СМИ нашлась хозяйка змеи-потеряшки Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Благодаря широкому освещению в СМИ и соцсетях новости о ползучей «потеряшке» ее хозяйка нашлась буквально через несколько часов после публикации. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

«Уже после обеда женщина прилетела в отряд забирать питомца. Тут-то и выяснилось, что змейка пропала пять месяцев назад. Перед тем как исчезнуть надолго, она несколько раз уже предпринимала попытки выбраться из своего просторного 200-литрового террариума, но ее возвращали», — рассказали подробности в Управлении.

Где пресмыкающееся было, чем питалось и как пережило этот период, остается загадкой. Уфимка уже отчаялась когда-либо найти любимицу, но судьба распорядилась иначе. К слову, ее питомец – молочная змея – безвреден и не опасен для окружающих.

Как сообщалось ранее, змею нашли в доме по улице Бакалинской 28 июня. Она пробралась в детскую комнату. Спасатели поместили змею в банку и увезли в отряд. Затем пресс-служба Управления гражданской защиты города объявила о поиске хозяина «потеряшки».

ИА «Башинформ»
Теги: УГЗ по Уфе
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