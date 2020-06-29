Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе Заползла в чужую квартиру и поселилась в детской комнате: в Уфе разыскивается хозяин змеи Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В информационно-диспетчерский центр Уфы днем 28 июня позвонил мужчина и попросил ему помочь. Он рассказал, что в комнате его сына на подоконнике находится змея. Судя по яркому окрасу, она вполне может быть ядовитой.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы. Когда спасатели зашли в комнату ребенка, пресмыкающегося на подоконнике не оказалось. После тщательных поисков они нашли змейку в пакете, куда она заползла как в укрытие. В это время заявитель прошелся по ближайшим соседям, однако установить, откуда именно приползла экзотическая гостья, не получилось: никто ее не признавал.

«Специалисты поместили змею в банку. Сейчас змея находится в расположении отряда, и мы надеемся, что СМИ и социальные сети помогут воссоединить питомца с хозяином. Для информации: змейку отлавливали в доме №25 по улице Бакалинской. Если хозяин не обнаружится в ближайшее время, то она будет передана специалистам или же в добрые руки, имеющие опыт обращения с пресмыкающимися», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.