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Башкиравтодор приглашает выпускников школ поступать на дорожные специальности

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Объемы строительства новых дорог в Башкирии, плановых ремонтных работ ежегодно увеличиваются. Спрос на работников дорожной отрасли устойчивый. Как сообщили в АО «Башкиравтодор», предприятие планирует в новом учебном году плотнее сотрудничать с профильными образовательными учреждениями, с целью дальнейшего трудоустройства перспективных молодых рабочих. Данное направление нашло поддержку и в министерстве образования и науки РБ.

Квалифицированных рабочих готовит Уфимский автотранспортный колледж. Поступить по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» могут выпускники девятых и одиннадцатых классов. Срок обучения при очной форме: 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования). Заочное обучение на базе 11 классов длится 3 года 10 месяцев. Прием также идет по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а также «Организация перевозок и управление на транспорте».

Уже после первого курса у студентов есть возможность попасть на практику.

«Практика в Башкиравтодор — это настоящая возможность познакомиться с будущей профессией, окунуться в нее. Одновременно мы приглядываемся к студентам, смотрим, кто действительно заинтересованно учится. Таких ребят после окончания учебы приглашаем к нам на работу. Также сотрудничаем с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом», — рассказывает Андрей Пролипото, генеральный директор АО «Башкиравтодор».

Для тех ребят, кто родом из района, есть возможность работать рядом с домом. В «Башкиравтодор» входят 53 дорожных ремонтно-строительных управления, действующих во всех районах республики. Отучившись в Уфе, молодой специалист может вернуться в район и с дипломом, и с трудовым договором с крупным работодателем.

Трудоустройство в «Башкиравтодор» дает большие перспективы молодому рабочему. Во-первых, большой коллектив всегда оказывает поддержку новичку, помогает ему в работе. Во-вторых, возможности профессионального роста. В-третьих: стабильная заработная плата, социальный пакет. Наконец, это возможность присоединиться к крупнейшему государственному дорожному холдингу республики, который вот уже более 95 лет выполняет важную и ответственную задачу — беспрепятственный и безопасный проезд по сети автомобильных дорог Башкирии.

Правила приема в ГБПОУ «Уфимский автотранспортный колледж» размещены на сайте http://uatk.ru/applicants﻿ (прием документов идет в дистанционном формате).

Дополнительную информацию можно получить в отделе кадров АО «Башкиравтодор» либо в ДРСУ вашего района.

Горячая вакансия от отдела кадров АО «Башкиравтодор»! Для Уфимского и Иглинского ДРСУ требуются: водитель автомобиля КАМАЗ, машинист бульдозера Т-170, тракторист МТЗ. За информацией просьба обращаться по адресу [email protected]

ИА «Башинформ»
Теги: Башкиравтодор, абитуриенты
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