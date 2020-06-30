Энергосбытовой деятельности Башкортостана 1 июля исполняется 80 лет













Энергетическая сбытовая деятельность Башкортостана подошла к 80-летнему рубежу, пройдя путь от исторического становления до этапа современного развития. В 1940 году был образован Уфимский энергокомбинат, состоявший из одной электростанции — Уфимской ГЭС №1, а также Городских электрических сетей и Энергосбыта. 1 июля того же года Уфимский энергокомбинат выделил из своего состава Энергосбыт, как самостоятельную хозрасчетную организацию.

Первые годы работы Энергосбыта пришлись на Великую Отечественную войну. В республику были эвакуированы сотни предприятий, вместе с оборудованием приехали и семьи рабочих, для которых нужно было найти жилье, одежду и питание. Потребление энергии в Уфе резко возросло. До войны мощность электростанций в городе составляла 60 тыс. МВт, теперь же требовалось гораздо больше. Перед Энергосбытом поставили задачу по лимитированию и контролю за использованием электроэнергии. Параллельно шло увеличение мощностей энергопроизводства. К концу 1945 года оно практически удвоилось по сравнению с довоенными мощностями и составило 116 МВт. Несмотря на это, в военное время в Уфе действовали жесткие ограничения по расходу энергии.

Люди, пережившие войну, вспоминают, что электричество включали всего на 3 часа в сутки – один час утром и два часа вечером. Отключение шло по графику, и каждый в семье знал, что нужно успеть сделать за эти два часа: дети быстро делали уроки, женщины готовили еду на ужин и на завтра, стирали, убирались в доме.

За послевоенное десятилетие мощность всех электростанций в республике возросла более чем в 4 раза и составила 521 МВт. Выработка электроэнергии достигла более 1,5 млрд кВт.ч. Это было время больших строек: одна за другой вырастали новые ТЭЦ.

В 60-е годы шла электрификация села, так как еще не все районы республики были электрифицированы, что существенно тормозило их развитие. Было необходимо немедленное строительство новых подстанций, линий электропередачи, подключение их к государственным источникам электропитания. В 1964 году на баланс Башкирэнерго были переданы восемь сельских гидроэлектростанций, были организованы отделения: Октябрьское, Белебеевское, Сибайское, Нефтекамское, Бирское, Дуванское.

Отсчет нового этапа в развитии энергосбытовой деятельности ведётся в Башкортостане с 1 января 2011 года, когда закончился период реформирования электроэнергетики.

Сегодня ООО «ЭСКБ» — крупнейший гарантирующий поставщик электроэнергии в Башкирии. Компания обслуживает более 1 млн 600 потребителей, из них порядка 50 тысяч юридических лиц: промышленные предприятия, имеющие стратегическое значение для развития республики, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной и социальной сферы.

Штат «Башэлектросбыта» насчитывает 1097 высококвалифицированных специалистов. Разветвлённая филиальная сеть компании состоит из управления в Уфе, 7 территориальных отделений и 68 клиентских офисов.

Компания активно открывает обновленные современные офисы с учетом потребностей потребителей, при этом развивает дистанционные сервисы обслуживания. В онлайн-сервисе «Личный кабинет клиента» зарегистрировано 227 тысяч потребителей, из них более 18 тысяч пользователей появились в 2020 году. Компания намерена и дальше наращивать клиентскую базу, улучшать качество обслуживания потребителей и развивать удаленные сервисы.