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В Уфе для гостей Международного форума урбанистики готовят поэтическую встречу

ОБЩЕСТВО

30 июня в Уфе пройдет Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Для гостей республики готовится поэтическая встреча. На площади Салавата Юлаева устанавливается импровизированная сцена #ТерриторияПоэзии (#ШиғриәтМөхите), где с поэтическими строками выступят местные поэты и актеры театров, также декламировать стихи готовятся любители поэзии — воспитанники студии творческого развития «Хахачу».

Мероприятие начнется в 15.00. На форуме выступит специально приглашенный гость, актер московского театра на Малой Бронной Аскар Нигамедзянов.

Напомним, Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса. Обсудить в Уфе новые контуры посткоронавирусной реальности намерены 50 международных и российских экспертов.

ИА «Башинформ»
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