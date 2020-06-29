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Глава Башкирии: «Наши жители показывают очень высокую избирательную культуру»

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии: «Наши жители показывают очень высокую избирательную культуру» Фото: Валерий Шахов

В Башкирии продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. На оперативном совещании в правительстве РБ 29 июня глава республики Радий Хабиров рассказал о том, как в регионе проходит голосование.

«Наши жители показывают очень высокую избирательную культуру. Довольно большое количество жителей уже проголосовало. Мы в России третьи или четвертые по динамике голосования. На выходных, разумеется, голосовало чуть меньше людей. С одной стороны, я радовался: ездил по городу, смотрел – улицы пустые – очень хорошо, социальная дистанция и изоляция соблюдаются», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики также обратился к главам муниципалитетов с просьбой усилить контроль за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 1 июля.

«Конечно, базовый день голосования – это 1 июля, просьба, обратить внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, потому что вот в эти дни нет ни толкучки, ни очередей, а 1 июля основной поток людей может прийти. По словам нескольких глав муниципалитетов, к концу первого дня голосования, 25 июня, некоторые населенные сельские пункты уже 100% проголосовали», — сказал глава Башкирии.
Как сообщалось ранее, в России за три дня в голосовании по поправкам в Конституцию, включая дистанционное, приняли участие 30 миллионов 917 тысяч 512 человек — явка составила 28,46 процента.

Для проведения голосования в Башкирии организован 3431 избирательный участок. Планируемое количество участников голосования составляет более 3 миллионов человек.

Для недопущения распространения коронавируса и во избежание большого скопления людей избирательные участки по всей стране будут работать с 25 июня по 1 июля с 8 до 20 часов. 30 июня режим работы УИК сокращён с 8 до 14 часов.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование, Конституция РФ
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