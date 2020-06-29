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Айгуль Гареева: «Не пропустила ни одного голосования»

ПОЛИТИКА

Депутат Госсобрания Башкирии Айгуль Гареева гордится тем, что не пропустила ни одного голосования за свою жизнь. «Удобно, что на этот раз голосование проходит на протяжении всей недели», — отмечает парламентарий.

«Всю свою жизнь я занимаюсь поддержкой семьи и детства. И я вижу, как медленно меняется наше общество, поворачиваясь лицом к проблемам семьи. Вопросы, вынесенные на голосование, важны для всех. Лично для меня важно: сохранение природного богатства, зарплата не ниже прожиточного минимума, поддержка гражданского общества и волонтерства. И, конечно же, тот пункт, где говорится «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России»», — добавила депутат.

Досрочное голосование стартовало 25 июня. Жители республики по 1 июля включительно с 8 до 20 часов (30 июня — с 8 до 14 часов) могут проголосовать по поправкам в основной закон страны на избирательных участках, а также на дому с соблюдением всех санитарных требований.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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