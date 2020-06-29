Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии 8 млн рублей потрачено на санитарную безопасность во время проведения ЕГЭ Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии более 8 млн рублей потрачено на обеспечение санитарной безопасности выпускников во время сдачи Единого государственного экзамена.

Как сообщил на оперативном совещании в Правительстве министр образования региона Айбулат Хажин, на данную сумму приобретено медицинское оборудование, необходимые средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, одноразовые маски, рециркуляторы бактерицидные и дезинфицирующие средства.

В этом году для профилактики распространения коронавирусной инфекции в школах, где проходит ЕГЭ, должны быть обеспечены новые меры безопасности. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели должны быть в масках и перчатках.

По требованию Роспотребнадзора, сдающих экзамен в аудитории должно быть не более 9 человек. В связи с этим увеличилось количество пунктов проведения экзамена – до 100, сказал министр образования. До 1 411 увеличилось количество аудиторий. На оснащение пунктов оборудованием для видеонаблюдения потрачено более 4,5 млн рублей. Увеличено и количество организаторов ЕГЭ — дополнительно задействовано еще более 245 человек. Всего по республике за порядком проведения экзамена будут следить 944 наблюдателя: 75 региональных и 649 муниципальных. Для объективности проведения Единого государственного экзамена будут работать три ситуационных центра с привлечением более 220 обученных онлайн-наблюдателей.

Айбулат Хажин напомнил, что в этом году ЕГЭ будут сдавать 19 093 человека, из них 17 647 — выпускники текущего года. В этом году у выпускников на первом месте среди предметов по выбору расположился ЕГЭ по русскому языку, далее — профильная математика, на третьем месте — обществознание. Далее следуют физика, биология, химия, информатика и ИКТ.

Сегодня, 29 июня, в республике проводится пробный экзамен по географии. Тренировочные мероприятия проходят без участия выпускников для проверки технической готовности, добавил министр.

3 июля начнется этап основной сдачи ЕГЭ, он завершится 25 июля.

Напомним, 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.