Фото: Олег Яровиков В Башкирии на карьере обнаружено вытекание из-под земли нефтесодержащей жидкости Фото: Олег Яровиков

В Башкирии на участке карьера «Максютово» из-под земли стала вытекать нефтесодержащая жидкость. Сейчас ведутся работы по ее откачке. Об этом 29 июня на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

«25 июня в Туймазинском районе на участке карьера «Максютово» обнаружено вытекание из-под земли нефтесодержащей жидкости. Работы по её откачке и транспортировке на переработку ведутся силами предприятия «Башнефть-Добыча», — пояснил Фарит Гумеров.