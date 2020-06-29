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29 июня Понедельник

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Молния
28.06.20: всего с COVID-19 - 5267 (за сутки 47), выздоровели - 2853, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9 914, за сутки - 83.
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В Башкирии более тридцати больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии более тридцати больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии Фото: ИА «Башинформ»

По последним данным Минздрава Башкирии на 29 июня, в республике насчитывается 5 315 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 48 человек.

Как сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин, темп прироста заболеваемости COVID-19 составляет менее одного процента. Коэффициент распространенности в регионе равен 0,9.

На стационарном лечении в регионе сегодня находятся 693 человека, 32 — в тяжелом состоянии.

﻿Сообщается, что амбулаторно продолжают лечение 1734 человека, за сутки выписано 17 человек. Всего выздоровело 2770 человек.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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