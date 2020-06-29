Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии более тридцати больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии Фото: ИА «Башинформ»

По последним данным Минздрава Башкирии на 29 июня, в республике насчитывается 5 315 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 48 человек.

Как сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин, темп прироста заболеваемости COVID-19 составляет менее одного процента. Коэффициент распространенности в регионе равен 0,9.

На стационарном лечении в регионе сегодня находятся 693 человека, 32 — в тяжелом состоянии.

﻿Сообщается, что амбулаторно продолжают лечение 1734 человека, за сутки выписано 17 человек. Всего выздоровело 2770 человек.

О количестве умерших от коронавируса в республике за последние сутки не сообщается, согласно официальным данным оно составляет за все время 18 человек. Число не меняется на протяжении последних нескольких недель.