Фото: Ксения Калинина Глава Башкирии сказал, где в обязательном порядке нужно носить маски Фото: Ксения Калинина

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ 29 июня озвучил ряд решений, касающихся ситуации с коронавирусом, в том числе по масочному режиму.

«Мне практически все задают вопрос: «Что с масками?». Масочный режим мы не отменяем. При этом я четко понимаю, что довольно большое количество жителей не носят маски, и, разумеется, мы не можем людей штрафовать и принуждать. Это вызовет агрессивную реакцию в обществе. Но все равно, как некое указание, как некое требование нашего общества эта норма пусть существует», — сказал Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что маски в обязательном порядке следует носить, находясь в общественном транспорте, в зданиях государственных и муниципальных учреждений, в МФЦ, магазинах, закрытых помещениях.