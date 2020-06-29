Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 77.54

29 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
28.06.20: всего с COVID-19 - 5267 (за сутки 47), выздоровели - 2853, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9 914, за сутки - 83.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Международный форум урбанистики соберет в Уфе 50 российских и международных экспертов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Международный форум урбанистики соберет в Уфе 50 российских и международных экспертов Фото: Олег Яровиков

В Уфе 30 июня пройдет Первый Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Он станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса.

Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

На пленарном заседании Форума выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, заместитель министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации Ольга Баталина, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Мероприятие на оперативном совещании в правительстве проанонсировал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Предполагается, что форум соберет 50 наиболее известных спикеров — российских и международных экспертов, общественных деятелей. Большие задачи перед нами стоят, у обоих министров насыщенная деловая программа, есть возможность с нашими профильными министрами пообщаться. Надо рассказать, чем мы занимаемся, какие у нас есть достижения, недостатки, проговорить, какая помощь нужна от двух профильных министерств. Просьба всем ответственно это отработать», — поручил Радий Хабиров.

На форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы. Отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана, который в условиях борьбы с коронавирусом сохранил объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилил поддержку МСП и местных производителей.

30 июня в рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Государственное управление для людей», а также более 10 рабочих секций. Они будут разделены на четыре основных трека — «Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира», «От национальных проектов к частным инициативам», «Глобальная повестка бизнеса и государства», «Индустрия гостеприимства».

Мероприятие организовано по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Для всех участников на форуме будут организованы четыре пункта анализов. «Это довольно серьезная страховка будет для нас», — отметил глава республики.

Лейла Аралбаева
Теги: форум урбанистики
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе на проспекте Октября разбился «Лексус»: женщина-водитель погибла
В Уфе под утро 28 июня на проспекте Октября произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, женщина-водитель за рулем «Лексуса» врезалась в столб.
Коронавирус использует для распространения в организме «зловещие щупальца»
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для своего распространения в организме продолговатые отростки, похожие на щупальца. К таком
В Башкирии за сутки 47 человек заболели COVID-19
В Башкирии на 28 июня число официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 5 267. За сутки COVID-19 в регионе заболели 47 человек. О
В Башкирии на территории горно-обогатительного комбината произошел пожар
В цехе Учалинского горно-обогатительного комбината в Учалах произошел пожар. Сообщение о задымлении поступило 29 июня в Центр управления в кризисных ситу
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть