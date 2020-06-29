Фото: Олег Яровиков Международный форум урбанистики соберет в Уфе 50 российских и международных экспертов Фото: Олег Яровиков

В Уфе 30 июня пройдет Первый Международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Он станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса.

Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

На пленарном заседании Форума выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, заместитель министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации Ольга Баталина, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Мероприятие на оперативном совещании в правительстве проанонсировал глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Предполагается, что форум соберет 50 наиболее известных спикеров — российских и международных экспертов, общественных деятелей. Большие задачи перед нами стоят, у обоих министров насыщенная деловая программа, есть возможность с нашими профильными министрами пообщаться. Надо рассказать, чем мы занимаемся, какие у нас есть достижения, недостатки, проговорить, какая помощь нужна от двух профильных министерств. Просьба всем ответственно это отработать», — поручил Радий Хабиров.

На форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы. Отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана, который в условиях борьбы с коронавирусом сохранил объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилил поддержку МСП и местных производителей.

30 июня в рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Государственное управление для людей», а также более 10 рабочих секций. Они будут разделены на четыре основных трека — «Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира», «От национальных проектов к частным инициативам», «Глобальная повестка бизнеса и государства», «Индустрия гостеприимства».

Мероприятие организовано по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Для всех участников на форуме будут организованы четыре пункта анализов. «Это довольно серьезная страховка будет для нас», — отметил глава республики.