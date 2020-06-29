В УГАТУ пройдет День открытых дверей онлайн

30 июня в 16:00 в Уфимском государственном авиационном техническом университете пройдет День открытых дверей для абитуриентов и их родителей.

На мероприятии можно будет получить всю информацию о поступлении: как подавать документы, какие проходные баллы действуют для разных специальностей. Увидеть студенческую жизнь глазами выпускников и первокурсников. А также задать любые вопросы ректору и секретарю приемной комиссии и получить на них ответы.

День открытых дверей будет проходить в формате прямой трансляции: для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://ugatu-event.timepad.ru/event/1333655/ ﻿