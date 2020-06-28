Вице-премьер правительства РБ Борис Беляев: «Я голосую за мир, стабильность и согласие»

Заместитель премьер-министра правительства РБ – министр жилищно-коммунального хозяйства Борис Беляев 28 июня выразил свою гражданскую позицию, проголосовав за поправки в Конституцию России. На избирательный участок №434 в Кумертау вице-премьер прибыл вместе с супругой и дочерью.

«Все мы – граждане великой державы, а граждане – это и есть наша Россия. Хорошая возможность нам самим определить будущее страны. Поправки в основной закон определяют дальнейшее позитивное развитие государства. Сегодня в республике реализуются национальные проекты, в которые вкладываются немалые средства – «Чистая страна», «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды». Меняются общественные пространства, в населенные пункты приходит чистая питьевая вода. У государства есть желание и возможности создавать качественные условия для жизни. Вносимые изменения в основной закон заслуживают поддержки. Я хочу, чтобы в государстве, где я родился, получил образование и несу службу, были стабильность, мир и согласие».