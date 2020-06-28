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В Башкирии из-за сильного ветра повредились крыши пяти домов и одной больницы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии из-за сильного ветра повредились крыши пяти домов и одной больницы Фото: Олег Яровиков

В Башкирии, в селе Ермекеево из-за кратковременного усиления ветра до 17 м/с частично, а некоторые полностью повредились кровли из профнастила и шифера у пяти частных жилых домов по улицам Полевой, Интернациональной и Луговой. По данным МЧС РБ, всего в домах проживают 11 человек, детей нет.

«Погибших и пострадавших нет. От размещения в пунктах временного размещения отказались. Жалобы и просьбы не поступали», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ветром повредилась кровля в Центральной республиканской больнице села Ермекеево на площади 10 кв. метров — загнулись листы профнастила четырехэтажного здания корпуса терапии. На работу больницы эта ситуация не повлияла. На месте ЧП находятся глава администрации района, оперативная группа МЧС России. Работают две бригады от районной электростанции.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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