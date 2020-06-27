Власти Башкирии передадут здание Башкортостанской таможни молодежи республики

Фото: Валерий Шахов

































Фото: Валерий Шахов

Дом молодёжи и добровольцев Башкортостана разместится в историческом центре Уфы по улице Пушкина, 86. Об этом стало известно во время праздничного фестиваля «Мы вместе», посвящённом Дню молодёжи.

Здание Башкортостанской таможни передадут молодежи, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с волонтерами.

«У нас давно витает в воздухе идея, чтобы у молодёжи появился бы свой центр, объединивший все общественные молодёжные и волонтёрские организации, – сказал Радий Хабиров. – Такое решение я принял. Да, мы ещё должны сделать там небольшие ремонтные работы. Но точно вам говорю, что Новый год вы уже встретите в этом центре», — сообщил руководитель региона.

27 июня, в День молодежи, интерактивные площадки фестиваля и другие активности развернулись на набережной реки Белой. Радий Хабиров посетил спортивную, музыкальную, поэтическую и другие тематические террасы, вместе с активистами посмотрел авиашоу с высадкой парашютистов.

Он подчеркнул, что ежегодное проведение Дня молодёжи на новой уфимской набережной станет традицией.

«Мы приняли решение, что каждый год на этой набережной будем собирать молодёжь со всей республики, награждать тех, кто хорошо поработал. Набережная действительно должна стать тем местом, где молодые люди собираются, общаются и развиваются», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона вручил активистам и волонтёрам государственные награды, особо отметив их деятельность в период борьбы с коронавирусом.