В Башкирии ежиха привела своих новорожденных ежат к маме-кошке, а потом умерла
Фото: Моя Уфа
Необычная история произошла неподалеку от Кумертау на одном из садовых участков в деревне Шабагиш.
Мама-ежиха при смерти привела своих новорожденных детей к кошке с котятами. Кошка приняла ежат, а мама-ежиха позднее умерла. Об этом стало известно агентству «Башинформ» от владельца кошки Рима С.
Ежата и котята сразу же подружились, мама-кошка приняла ежат как своих, несмотря на их колючесть. Позже ежата выросли и разбрелись, но известно, что иногда они заглядывают на участок навестить свою пушистую маму.