В Башкирии ежиха привела своих новорожденных ежат к маме-кошке, а потом умерла

Фото: Моя Уфа









Фото: Моя Уфа

Необычная история произошла неподалеку от Кумертау на одном из садовых участков в деревне Шабагиш. ﻿

Мама-ежиха при смерти привела своих новорожденных детей к кошке с котятами. ﻿Кошка приняла ежат, а мама-ежиха позднее умерла. Об этом стало известно агентству «Башинформ» от владельца кошки Рима С.

Ежата и котята сразу же подружились, мама-кошка приняла ежат как своих, несмотря на их колючесть. Позже ежата выросли и разбрелись, но известно, что иногда они заглядывают на участок навестить свою пушистую маму.