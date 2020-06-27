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В Башкирии ежиха привела своих новорожденных ежат к маме-кошке, а потом умерла

ОБЩЕСТВО
Фото: Моя Уфа

Фото: Моя Уфа

Необычная история произошла неподалеку от Кумертау на одном из садовых участков в деревне Шабагиш. ﻿

Мама-ежиха при смерти привела своих новорожденных детей к кошке с котятами. ﻿Кошка приняла ежат, а мама-ежиха позднее умерла. Об этом стало известно агентству «Башинформ» от владельца кошки Рима С.

Ежата и котята сразу же подружились, мама-кошка приняла ежат как своих, несмотря на их колючесть. Позже ежата выросли и разбрелись, но известно, что иногда они заглядывают на участок навестить свою пушистую маму.

ИА «Башинформ»
Теги: животные
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