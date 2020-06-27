Фото: ИА «Башинформ» Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев Фото: ИА «Башинформ»

В Роспотребнадзоре изменили рекомендации по работе санаториев во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства 27 июня.

﻿Вместо справки теперь отдыхающие будут обязаны предъявить документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, выданный медорганизацией не позднее чем за три дня до отъезда.﻿

Также разрешается заселять в один номер до двух человек, которые не живут вместе и не являются членами одной семьи. Маски в санаториях теперь нужно носить только в закрытых помещениях, где есть люди.

Столовым санаториев разрешается работать по тем же рекомендациям, что и обычным кафе и ресторанам. Таким образом, при организации питания санаторно-курортным учреждениям больше не придется доставлять отдыхающим еду в номер.

Кроме того, теперь разрешается проводить групповые процедуры, но с соблюдением безопасной дистанции.

В Башкирии санатории откроются с 29 июня.