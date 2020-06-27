Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12 ↓

EUR 77.54 ↑

27 июня Суббота

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
27.06.20: всего с COVID-19 - 5220 (за сутки 49), выздоровели - 2843, скончались - 18. Пневмонии: всего - 9 831, за сутки - 132.
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В День молодежи России в Башкирии проходит онлайн-форум

ОБЩЕСТВО

Сегодня ﻿по всей стране празднуется День молодежи.

В Башкортостане в этот день проходит молодежный онлайн-форум «Действие».

Для молодежи в рамках форума проводятся панельные дискуссии о грантах, форумах и главных молодежных площадках страны, мастер-классы и мастерские по предпринимательству и социальному проектированию, онлайн-встречи с успешными людьми, зарядка с чемпионом, утренний концерт.

В молодежной студии на улице Ленина уже побывали сертифицированный тренер Зарема Султанова, владелец компании «Kumpan» Михаил Кумпан, кавер-группа «Old School».

С 13:00 до 15:30 прошла образовательная часть с экспертами Федерального агентства по делам молодежи. Темы дискуссий и мастер классов — социальное проектирование и грантовые конкурсы.

С 15:30 до 16:15 форум завершит марафон онлайн-встреч с предпринимателями и экспертами.

Организатор онлайн-площадки — Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Подключиться все желающие могут по ссылке — https://clck.ru/NLV3v

ИА «Башинформ»
Теги: День молодежи
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды. По данным синоптиков, вечером 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в регионе ожида
В Уфе прошли похороны братьев Мазовых: две версии их гибели
25 июня в столице Башкирии простились с братьями Мазовыми: 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Илью проводили в последний путь со всеми почестями, пишет КП-У
В Уфе раскрыто жестокое убийство женщины, пропавшей после продажи квартиры
В Уфе раскрыто жестокое убийство женщины, она пропала в прошлом году сразу же после продажи своей квартиры. Убийца задержан, тело погибшей обнаружено в л
Мишустин подписал постановление о новой выплате семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой единовременной выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет, соо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть