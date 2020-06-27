В День молодежи России в Башкирии проходит онлайн-форум

Сегодня ﻿по всей стране празднуется День молодежи.

В Башкортостане в этот день проходит молодежный онлайн-форум «Действие».

Для молодежи в рамках форума проводятся панельные дискуссии о грантах, форумах и главных молодежных площадках страны, мастер-классы и мастерские по предпринимательству и социальному проектированию, онлайн-встречи с успешными людьми, зарядка с чемпионом, утренний концерт.

В молодежной студии на улице Ленина уже побывали сертифицированный тренер Зарема Султанова, владелец компании «Kumpan» Михаил Кумпан, кавер-группа «Old School».

С 13:00 до 15:30 прошла образовательная часть с экспертами Федерального агентства по делам молодежи. Темы дискуссий и мастер классов — социальное проектирование и грантовые конкурсы.

С 15:30 до 16:15 форум завершит марафон онлайн-встреч с предпринимателями и экспертами.

Организатор онлайн-площадки — Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Подключиться все желающие могут по ссылке — https://clck.ru/NLV3v