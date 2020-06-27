Фото: Валерий Шахов



Фото: Валерий Шахов

﻿Руководитель Администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Он опустил бюллетень, придя на избирательный участок деревни Бекетово Кармаскалинского района.

«Я привык по старинке голосовать офлайн. Никогда еще не пробовал голосовать в электронном виде, хотя в принципе человек современный. Здесь я прописан, приехал голосовать и всем рекомендую сделать это пораньше. Потому что в ранний час на участке мало людей, можно сделать это с соблюдением всех эпидемиологических норм и с соблюдением социальной дистанции. На участке выдают и перчатки, и маски, и одноразовые ручки, то есть гораздо безопаснее прийти на избирательный участок для голосования, чем сходить в магазин. В магазине вам не дадут ни маску, ни перчатки. В магазине вы с кем-то встретитесь, поэтому всем надо приходить и приходить пораньше, не дожидаться 1 июля. Хотя тогда ожидается много людей, потому что будут продаваться продукты по сниженным ценам. И будут розыгрыши разных призов. Особенно людям, кто постарше, я рекомендую прийти пораньше и отдать свой голос, — сказал руководитель Администрации главы. — Я еду сейчас на работу, пораньше решил проголосовать, у меня насыщенный график: я же руководитель штаба по организации голосования, а также мы готовим большой урбанистическиий форум, на который приедут много гостей. Работы всегда много. Алга на участок», — сказал Александр Сидякин. ﻿

Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно как по своему участку, так и выбрав другой удобный. Кроме того, избирательную комиссию можно вызвать на дом. Подробности в специальном материале «Башинформа».