Глава Башкирии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Глава республики Радий Хабиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Руководитель региона проголосовал на избирательном участке вместе со своей супругой Каринэ Хабировой.

«На самом деле мы выбираем такое спокойное поступательное развитие, наше спокойное будущее. Все-таки, вы знаете, Конституция должна отражать происходящие изменения. Это не должен быть «мертворожденный» документ. Он не должен быть раз и навсегда данным. Потому что общество меняется, жизнь меняется. Международные отношения меняются и роль России меняется в международных отношениях. Внутри нашего общества происходят тектонические изменения. И поэтому возникла действительно необходимость в данных изменениях. Они довольно своевременны. Для меня Конституция, прежде всего, спокойствие и понимание перспектив развития. У нас всех дети есть, внуки есть, мы должны понимать, что после себя оставляем. Поэтому, я думаю, что это действительно осознание и понимание того, каким будет наше будущее», — поделился Радий Хабиров.

Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны проходит с 25 июня по 1 июля.