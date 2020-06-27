Глава Башкирии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Глава республики Радий Хабиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Руководитель региона проголосовал на избирательном участке вместе со своей супругой Каринэ Хабировой.
«На самом деле мы выбираем такое спокойное поступательное развитие, наше спокойное будущее. Все-таки, вы знаете, Конституция должна отражать происходящие изменения. Это не должен быть «мертворожденный» документ. Он не должен быть раз и навсегда данным. Потому что общество меняется, жизнь меняется. Международные отношения меняются и роль России меняется в международных отношениях. Внутри нашего общества происходят тектонические изменения. И поэтому возникла действительно необходимость в данных изменениях. Они довольно своевременны. Для меня Конституция, прежде всего, спокойствие и понимание перспектив развития. У нас всех дети есть, внуки есть, мы должны понимать, что после себя оставляем. Поэтому, я думаю, что это действительно осознание и понимание того, каким будет наше будущее», — поделился Радий Хабиров.
Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны проходит с 25 июня по 1 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Александр Сидякин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Ильшат Фазрахманов: «Проголосовал за то, чтобы наши сыновья росли в благополучной стране»
Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин принял участие в голосовании по поправкам
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи