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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра до 22 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра до 22 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. Прогнозируется шквалистое усиление до 17-22 м/с.

По данным синоптиков, с 20.00 часов 27 июня до 20.00 часов 28 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем гроза и град. Ветер северо-западный, западный со скоростью 8-13 м/с, днем местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем +15, +20. ﻿

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

В Уфе в этот период ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный ночью 8-13 м/с, днем до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11 +13, днем +18, +20.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС, усиление ветра
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