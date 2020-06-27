Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра до 22 м/с Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра. Прогнозируется шквалистое усиление до 17-22 м/с.

По данным синоптиков, с 20.00 часов 27 июня до 20.00 часов 28 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем гроза и град. Ветер северо-западный, западный со скоростью 8-13 м/с, днем местами порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит +8 градусов, днем +15, +20. ﻿

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

В Уфе в этот период ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный ночью 8-13 м/с, днем до 18 м/с. Температура воздуха ночью +11 +13, днем +18, +20.