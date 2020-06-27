Ильшат Фазрахманов: «Проголосовал за то, чтобы наши сыновья росли в благополучной стране»

﻿﻿Заместитель Премьер-министра правительства Башкирии – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.

Он опустил бюллетень, придя на избирательный участок села Таптыково Уфимского района вместе с младшими сыновьями.

«Проголосовал за то, чтобы наши сыновья росли в сильной, благополучной стране, где будет гарантировано уважение к человеку труда, — сказал он сразу после голосования. — Мы видим, насколько окрепло сельское хозяйство страны и республики в последние годы. Сельчане полностью обеспечили продовольственную безопасность нашего государства. Более того, мы расширяем экспорт в другие страны, тем самым растёт уровень производства, а значит и благополучие сельхозпроизводителей. С удовольствием проголосовал по вопросу поправок в Конституцию РФ, с большой надеждой на будущее».

Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно как по своему участку, так и выбрав другой удобный. Кроме того, избирательную комиссию можно вызвать на дом. Подробности в специальном материале «Башинформа».