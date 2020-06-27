Фото: Радий Хабиров В Башкирии открылась школа-интернат для особенных детей Фото: Радий Хабиров

В Янауле сдали школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение рассчитано на 190 мест, сообщил глава республики Радий Хабиров.

Новый интернат закроет потребности сразу 26 муниципалитетов. ﻿В школе работают 110 педагогов, воспитателей и других специалистов.

«Тут большой спортзал, мастерские, хороший актовый зал, просторные классные комнаты. На территории — четыре теневых навеса, беговая дорожка, теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки с мягким покрытием, футбольное поле и даже учебно-опытный огород», — сообщил Радий Хабиров.

Он напомнил, что сейчас идет строительство ﻿реабилитационного центра для особенных детей «Салют» в Уфе, запланирован такой же объект в Сибае.

«В республике много детей, которых я называю особенными. Помощь им — мой безусловный приоритет. Потому что когда это не так — они и их родители очень уязвимы, а часто — беззащитны. Но их диагноз — не приговор. Если вовремя начать с малышами заниматься, дать им навыки повседневной жизни, общения среди сверстников, то в будущем они получают профессию и удивляют нас своими талантами», — поделился глава региона.