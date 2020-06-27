Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в 2020 году пациентов с мышиной лихорадкой стало больше в 1,2 раза Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии за январь-май 2020 года зарегистрировано 165 случаев геморрагической лихорадки, показатель заболеваемости составил 4,0 на 100 тысяч населения. Это в 1,2 раза выше уровня заболеваемости аналогичного периода прошлого года (128 случаев, показатель – 3,1 на 100 тысяч населения), сообщает Роспотребнадзор Башкирии.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), в народе ее называют «мышиной» — это тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением почек, легких и других органов человека. Переносчиками являются мыши.

На сегодняшний день вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным методом профилактики заболевания является проведение систематических санитарно-технических и грызуноистребительных мероприятий, соблюдение мер общественной и личной гигиены.

Как сообщает ﻿Роспотребнадзор, силами Республиканского центра дезинфекции на средства, выделенные из республиканского бюджета, проведена весенняя барьерная дератизация на площади 22 787,5 га.

Специалисты призывают не забывать об элементарных правилах санитарной безопасности при работах на дачных и приусадебных участках, при уборке помещений садовых домов и надворных помещений, где имеются экскременты зараженных мышей.

Ранее сообщалось, что ﻿в Уфе заболеваемость мышиной лихорадкой в 2020 году выросла на треть.