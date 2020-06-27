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27 июня в Башкирии запрещена продажа алкоголя

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

27 июня в Башкирии запрещена продажа алкоголя Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня в Башкирии запрещена продажа алкоголя. Ограничения вызваны празднованием Дня молодёжи.

Как сообщал «Башинформ», ﻿о запрете продажи алкоголя напомнили в Госкомторговли региона. «Для предупреждения нарушений напоминаем, что республиканским законом на территории Башкортостана не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в День молодежи 27 июня», — отметили в пресс-службе ведомства.

Весной прошлого года депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли Закон «О внесении изменения в статью 6.2 республиканского закона «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в Башкортостане».

Продажу алкоголя в магазинах запретили в день Последнего звонка, в День молодежи — 27 июня, День знаний и в дни проведения сабантуев. Ограничения также коснулись новогодних каникул.

ИА «Башинформ»
Теги: алкоголь, продажа алкоголя
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