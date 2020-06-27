Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: ИА «Башинформ»
По данным Башгидрометцентра, 27 июня местами пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем прогнозируются порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +3,+8, в отдельных восточных районах слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2. Днем ожидается +15,+20 градусов.
28 июня прогнозируются кратковременные дожди, ночью местами до сильных, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +8, +13, днем 16-21 градусов.
29 июня также местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем 15-20 градусов.