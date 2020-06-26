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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин принял участие в голосовании по поправкам

ПОЛИТИКА

Министр цифрового развития РБ Геннадий Разумикин проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ.

Он опустил бюллетень, придя на избирательный участок №101 в Кировском районе Уфы, куда прикрепился заранее через портал госуслуг.

Напомним, Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать можно как по своему участку, так и выбрав другой удобный. Кроме того, избирательную комиссию можно вызвать на дом. Подробности в специальном материале «Башинформа».

ИА «Башинформ»
Теги: голосование
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