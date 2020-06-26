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«За 2019 год в Башкортостане, действительно, оживилась экономика» - мнение

ПОЛИТИКА

За 2019 год в республике действительно оживилась экономика, высказал свое мнение политолог, кандидат географических наук Александр Егоров.

﻿«Если вспоминать аналогичный период правления Рустэма Хамитова, то он тоже был «прорывным» и «обнажающим накопившиеся проблемы предыдущего периода». С большой долей вероятности, при сложившемся отсутствии преемственности власти в Башкирии, следующий Глава и его команда тоже будут «разгребать проблемы предшественника», как бы хорошо он не работал», — сказал политолог.
Из основных достижений региона Александр Егоров назвал создание особой экономической зоны «Алга» на территории Салават-Стерлитамакского промышленного комплекса, проведение транспортной реформы, запуск проекта трансформации Советской парковки (площади) в общественное пространство.

﻿«За 2019 год в республике действительно оживилась экономика, но отмеченный Радием Хабировым существенный рост инвестиций характерен для большинства регионов, где назначаются новые руководители (врио), которым предстоит идти на выборы. В этом плане таким регионам всегда везет, так так федеральный центр стремится показать своего кандидата во всей красе, в том числе как лоббиста региональных интересов, и не скупится на блага. Но только динамика развития экономики в последующие годы покажет, насколько системно выстроена работа с инвесторами. Да, пандемия многое спишет, но все регионы в равных условиях и все будут выходить из кризиса по-разному. Именно на это и реальный рост благосостояния населения и нужно смотреть, чтобы оценить эффективность региональной власти».

ИА «Башинформ»
Теги: Правительство РБ
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