Для меня было важно сделать свой выбор дома, в Башкортостане – Лилия Гумерова
Сегодня сенатор от Республики Башкортостан, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию РФ Лилия Гумерова проголосовала по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Она пришла на избирательный участок, расположенный в
«Для меня было эмоционально важно проголосовать за столь судьбоносный документ именно дома, на Родине, в Уфе, — сказала она. — Так как, голосуя за эти изменения, мы определяем не только будущее России и нашей республики, но и прежде всего будущее своей семьи, детей, родного дома. Наиболее важным я бы выделила то, что в основном законе страны предлагается закрепить достаточно значимые и важные социальные гарантии, направленные на защиту семьи и детей. Государство сегодня берет на себя главную координирующую роль в вопросах поддержки детей, создавая необходимые условия для их всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития. Общаясь с разными профессиональными коллективами, могу сказать с уверенностью, что люди знают и понимают, за что будут голосовать. Опросы ВЦИОМ показывают, что принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию готовы 67% россиян, поддержать эти поправки готовы более 60% желающих проголосовать. И каждый в этих изменениях находит свое. Это и индексация пенсий минимум раз в год, доступная и качественная медицина, запрет для должностных лиц всех уровней иметь вид на жительство или гражданство другого государства. Конституционное закрепление столь важных положений как государственного единства России, сохранения памяти предков, защиты исторической правды — все это особенно актуально в год 75-летия Победы. Важным является и положение о браке «как о равноправном союзе мужчины и женщины». Я уже даже знаю людей, которые сегодня проголосовали «ЗА» именно из-за этой нормы, т.к. являются ярыми приверженцами традиционной семьи. Особо хочу отметить и то, что впервые в Конституцию будет внесено положение, согласно которому государство будет обязано защищать языковое многообразие России, народов России. Все поправки отвечают запросам времени и необходимы для устойчивого роста страны и повышения благосостояния наших граждан. И я считаю, что каждый житель республики должен проголосовать за будущее страны и сделать свой выбор. Я и моя семья уже свой выбор сделали!»
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Для меня было важно сделать свой выбор дома, в Башкортостане – Лилия Гумерова
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