Фото: Ксения Калинина В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погоды. По данным синоптиков, вечером 26 июня и в первой половине ночи 27 июня в регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Местами пройдут кратковременные дожди, днем гроза. Температура воздуха ночью составит +3, +8 градусов, днем +15, +20.

По шкале Бофорта, порывы ветра от 17 до 20 м/с — это «буря». При таком ветре ломаются ветки деревьев. Подобная погода опасна для водных видов транспорта.