Андрей Назаров вручил госнаграды медикам Башкирии: Вы являетесь главными людьми на планете

Фото: Валерий Шахов

































Фото: Валерий Шахов

В Уфе 26 июня состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню медика. На нескольких площадках города прошли награждения медицинских работников государственными и республиканскими наградами. В колонном зале Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 35 работников здравоохранения поздравил и вручил им заслуженные награды первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров.

«Сегодня мы с вами отмечаем очень важный профессиональный праздник — День медицинского работника. Так сложились обстоятельства, что именно в этом году для нас всех возникло особое напоминание, насколько важна профессия медика, насколько важна профессия врача. В общем-то, любому нормальному человеку понятно, что самая главная ценность, которой мы обладаем – это здоровье. Потому что, если нет здоровья, тогда нет возможности полноценно жить, получать удовольствие от жизни, реализовывать себя на благо страны, своей семьи, развиваться. Большое счастье — иметь хорошее здоровье, — сказал Андрей Назаров. — Когда возникают проблемы со здоровьем, тогда, конечно, на помощь приходят те люди, которые избрали лечение и помощь людям своей профессией».

Он процитировал слова древнегреческого целителя и философа Гиппократа: «Сами горят, но светят другим». Также Андрей Назаров отметил, что в борьбе с коронавирусом произошел перелом.

«Всегда есть особый риск помогать людям во время их болезни, тем более при таких обстоятельствах, как в этом году, когда новая коронавирусная инфекция, пандемия, когда идет тотальное заражение, распространение этой инфекции. Тем не менее, каждый из вас, не жалея своего здоровья, понимая все сложности и риски, оказался на переднем крае борьбы с этим недугом. Сегодня уже можно констатировать, что во всем мире и в нашей стране, и республике произошел перелом, эта болезнь отступает. Но пока рано говорить о полном завершении этой проблемы, тем не менее, мы уже понимаем, как контролировать ее распространение, как лечить, а также сроки ее завершения в нашем регионе», — отметил первый вице-премьер Башкирии.

Правительство Башкирии уделяет системе здравоохранения много внимания, эта сфера, по словам Андрея Назарова, всегда была на первом месте.

«Сегодня в республиканском бюджете расходы на здравоохранение — это номер один. Это касается и объектов здравоохранения, и содержания, и материального обеспечения, и заработной платы медицинских работников», — подчеркнул первый заместитель премьер-министра правительства республики.

Андрей Назаров также сообщил, что опыт рекордного строительства инфекционного центра в Зубово хотели бы перенять у Башкирии несколько субъектов страны, включая Крым.

«Многие рекорды не только в спорте, но теперь и в строительстве и в здравоохранении могут рождаться на башкортостанской земле и являться потом примерами для продвижения уже на других территориях. Дополнительным доказательством является то, что сейчас несколько субъектов РФ, включая Крым, хотели бы чтобы мы им построили такие же больницы бы в такие же сроки. Это наш совместный успех, — сказал он. — Самые важные слова хотелось бы адресовать медикам, врачам, медицинским работникам, фельдшерам, лаборантам — всем, кто принимает участие в обеспечении здоровья наших граждан, кто помогает преодолевать болезни, недуги. Именно вы вкладываете жизнь во все эти обстоятельства, никакая техника, никакие больницы с самым лучшим оборудованием без вас работать не смогут. Мы еще раз осознали и оценили, насколько важна профессия медицинского работника, что это самая главная профессия на земле. И пусть не обижаются на меня представители других профессий, тоже важных и нужных, потому что каждый понимает, что если что-то случается со здоровьем своим ли, родителей, детей, тогда самым главным становится человек, который понимает, как лечить эту болезнь. Вы являетесь главными людьми на планете. К сожалению, надо было, чтобы так случилось: вся планета встряхнулась и вспомнила об этом, осознала».

Андрей Назаров поблагодарил работников здравоохранения за работу, труд, самоотверженность и пожелал им крепкого здоровья, успехов и профессионализма.

«Меня переполняют эмоции. Потому что я считаю, что эта награда — это вообще победа. Победа моих родителей, победа моей семьи. Это победа нашего коллектива, который трудится все-таки на благо людей, на благо наших маленьких пациентов. Потому что главное — это здоровье наших детишек», — поделилась впечатлениями заведующая первым педиатрическим отделением ГКБ Демского района Уфы Эльза Акчулпанова.

Участниками торжественной церемонии стали медики из 13 районов Башкортостана. Им вручили федеральные и республиканские госнаграды за многолетний труд, особые достижения в области здравоохранения и за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.