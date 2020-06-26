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В Уфе впервые состоялся Парад медицинских работников

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню медика, впервые состоялся Парад медицинских работников. В нем приняли участие сотрудники всех медицинских округов республики.

Колонна врачей прошла по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до Конгресс-холла «Торатау». Шествие было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

В парке «Ватан» медиков приветствовал глава Башкортостана Радий Хабиров.

﻿«Сегодня мы пригласили вас сюда, чтобы сказать вам огромное спасибо. Для того чтобы от имени более 4 млн жителей нашей республики выразить вам слова глубокого уважения и благодарности за всё то, что вы делаете. Профессия медика всегда была одной из самых гуманных и самых нужных на земле. Но в эти дни, когда весь мир, наша страна и республика оказались перед реальной угрозой коронавирусной пандемии, на передний край борьбы с ней вышли именно вы. Вам пришлось принять самый первый удар и мужественно, стойко противостоять этому злу. Все мы понимаем, что при этом вам пришлось рисковать собственной жизнью и здоровьем. Более 4 тысяч врачей пришли на помощь больным с COVID. Настоящее «боевое крещение» приняли наши студенты-медики. Ещё не успев получить дипломы, они вышли на дежурство в уфимские больницы и наравне с опытными коллегами спасали человеческие жизни. Мы можем только догадываться, насколько вам было тяжело — эмоционально, физически. Но с этим вы справились. Конечно, это был вызов не только врачам-инфекционистам, а всей системе здравоохранения. И она достойно, с честью выдержала и сейчас выдерживает это тяжелейшее испытание. Наша медицина из этой истории с коронавирусом – которая ещё совсем не кончилась, и нам ещё предстоит с ней побороться – должна выйти окрепшей, материально более оснащённой, с огромным опытом и уверенностью в своих силах. Именно такую задачу я ставлю Правительству и министру здравоохранения республики. Дорогие наши врачи! Примите ещё раз слова безмерного уважения и благодарности вам. Отдавая всю свою душу, ваш профессионализм, знания лечению людей, вы порой забываете о себе. Поэтому берегите себя! Искренне желаю здоровья, благополучия, счастья и всего доброго вам и вашим близким!», — сказал глава.
Руководитель региона передал руководителям 10 медицинских учреждений ключи от 21 санитарной машины скорой медицинской помощи. Кроме того, санитарная авиация Башкортостана пополнилась новым российским вертолётом «Ансат» с медицинским модулем. Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием звёзд республики, в том числе народных артистов Башкортостана Ильдара и Аскара Абдразаковых, а также Национального симфонического оркестра РБ.

ИА «Башинформ»
Теги: медработники
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